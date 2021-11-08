Рейсы будут выполняться один раз в 10 дней на воздушных судах Boeing-757-200 вместимостью 238 пассажирских кресел.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что это будут чартерные рейсы.

В настоящее время из аэропорта Воронеж в Шарм-эль-Шейх летает авиакомпания "Россия". Рейсы осуществляются дважды в неделю, по вторникам и пятницам.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.

Аэропорт Воронежа является лидером по объему авиаперевозок в Центрально-Черноземном регионе, входит в холдинг "Новапорт", принадлежащий AEON Corporation Романа Троценко. В январе-сентябре 2021 года пассажиропоток аэропорта Воронеж составил 575,3 тыс. человек. В 2020 году в целом аэропорт обслужил 444,8 тыс. пассажиров.