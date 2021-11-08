"Нет, на это счет ничего не обсуждается и не обсуждалось", — сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, рассматривают ли власти возможность сокращения сроков действия QR-кодов в России.

Вопрос возник в связи с сообщениями СМИ о том, что многие россияне обнаружили, что срок действия их QR-кодов на портале "Госуслуги" сократился с года до полугода. В Минцифры это объяснили техническими причинами.

"Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами. Вы знаете, что сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала, это очень хорошие положительные процессы, но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет", — сказал Песков.