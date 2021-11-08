«2 ноября заместитель премьер-министра Вьетнама утвердил план по приему иностранных гостей, предложенный ранее министерством культуры, спорта и туризма. Так, иностранные туристы с прививкой от коронавируса, могут посетить без карантина пять направлений внутри страны», — пишет издание.

Как отмечает газета, на первом этапе вакцинированные иностранные туристы не будут соблюдать семидневный карантин при условии, что они приехали в рамках пакетного тура на чартерных или регулярных рейсах в провинции Кханьхоа, Куангнам, Куангинь, а также город Дананг и на остров Фукуок и получили отрицательный результат экспресс-теста на антиген по прибытии.

Второй этап, запланированный на январь 2022 года, подразумевает увеличение числа провинций без карантина для путешествий по Вьетнаму. Вакцинированные туристы смогут после семи дней пребывания в пилотных провинциях совершать поездки по другим направлениям.

На третьем этапе запланировано полное открытие страны для иностранных путешественников, однако власти пока не строят прогнозов по срокам запуска этого этапа, поскольку они будут зависеть от эпидемиологической обстановки и успехов первых двух шагов.

Въезд во Вьетнам будет разрешен иностранным туристам только в составе организованных туристических групп. Им потребуется сертификат о полной вакцинации от коронавируса («Спутник V» одобрен), которая должна быть завершена не позднее чем за 14 дней до поездки и не ранее чем за год. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном в течение года заболевании. Всем прибывающим потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Кроме того, путешественникам нужно оформить туристическую страховку с покрытием в $50 тыс. и установить на телефон приложение IGOVN. Согласно требованиям властей страны, туристы должны самостоятельно каждый 2-3 дня проходить экспресс-тестирование на антиген и загружать результаты в приложение.

Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом 27 января, были запланированы рейсы из Москвы в столицу Ханой (два раза в неделю), однако они не выполняются. Пока добраться на Фукуок или в Дананг можно с двумя пересадками в Стамбуле и Хошимине.