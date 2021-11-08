Так, Минфину и Минтрансу России поручено в 2022 году обеспечить финансирование опережающей реконструкции кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход Калининграда) в объёме 1,35 млрд рублей. При участии Минстроя Минфину предстоит предусмотреть выделение в 2024 году бюджетных средств на завершение строительства новых корпусов Музея Мирового океана. Речь идёт о сумме 775,5 млн рублей.

Минздраву и Минфину поставлена задача до 22 ноября внести в правительство проект решения о выделении 115 млн рублей на приобретение медицинского оборудования — ангиографа и навигационной нейрохирургической системы — для областной клинической больницы Калининградской области.

В ходе поездки Мишустин оценил новейшие разработки одного из старейших предприятий региона — завода "Балткран", а также предприятий инновационного кластера радиоэлектронной промышленности "Технополис GS". По итогам премьер также дал ряд поручений.

В частности, Минпромторг должен представить предложения о переходе на балльную систему оценки локализации в отношении кранового оборудования, а также об установлении в отношении такого оборудования трёхлетнего срока действия заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. Совместно с Минфином и ФАС при участии Минэкономразвития министерству также предстоит проработать вопрос распространения механизма квотирования и авансирования (до 30-50%) закупок кранового оборудования госведомствами и госкомпаниями. Всё это будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной краностроительной продукции на госзакупках.

Ещё одно поручение в этом блоке касается использования отечественных микросхем в интеллектуальных приборах учёта электрической энергии в квартирах и домах граждан. Калининградские разработчики микропроцессоров и микроконтроллеров на встрече с Мишустиным рассказали, что готовы к серийному производству своей продукции, и попросили поддержать их. Решением вопроса займутся Минпромторг и Минэнерго.

Есть поручения и по линии образования по итогам посещения расположенного в Калининграде Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта. Так, Минобрнауки поручено навести нормативный порядок в сфере вузовского образования в части использования сетевых программ. Речь идёт о возможности для студентов после окончания учебы получать диплом с указанием всех вузов, которые принимали участие в сетевой программе. Госуслуги по признанию в России полученного в другом государстве образования или квалификации переведут в электронный вид, а популярная программа студенческого туризма будет продлена и расширена.

Начиная с 2022 года в России будет проходить международная олимпиада по философии. За организацию отвечают МГУ имени М.В. Ломоносова и БФУ им. И. Канта при участии Минобрнауки, Минпросвещения, МИДа и Минфина. Самому БФУ им. И. Канта федеральный центр поможет со строительством кампуса. Обеспечить финансирование поручено Минобрнауки и Минфину.

Как сообщалось, глава правительства РФ Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Калининградской области 21 октября.