Минздраву и Минфину поставлена задача до 22 ноября внести в правительство проект решения о выделении 115 млн рублей на приобретение медицинского оборудования — ангиографа и навигационной нейрохирургической системы — для областной клинической больницы Калининградской области.
В ходе поездки Мишустин оценил новейшие разработки одного из старейших предприятий региона — завода "Балткран", а также предприятий инновационного кластера радиоэлектронной промышленности "Технополис GS". По итогам премьер также дал ряд поручений.
В частности, Минпромторг должен представить предложения о переходе на балльную систему оценки локализации в отношении кранового оборудования, а также об установлении в отношении такого оборудования трёхлетнего срока действия заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. Совместно с Минфином и ФАС при участии Минэкономразвития министерству также предстоит проработать вопрос распространения механизма квотирования и авансирования (до 30-50%) закупок кранового оборудования госведомствами и госкомпаниями. Всё это будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной краностроительной продукции на госзакупках.
Ещё одно поручение в этом блоке касается использования отечественных микросхем в интеллектуальных приборах учёта электрической энергии в квартирах и домах граждан. Калининградские разработчики микропроцессоров и микроконтроллеров на встрече с Мишустиным рассказали, что готовы к серийному производству своей продукции, и попросили поддержать их. Решением вопроса займутся Минпромторг и Минэнерго.
Есть поручения и по линии образования по итогам посещения расположенного в Калининграде Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта. Так, Минобрнауки поручено навести нормативный порядок в сфере вузовского образования в части использования сетевых программ. Речь идёт о возможности для студентов после окончания учебы получать диплом с указанием всех вузов, которые принимали участие в сетевой программе. Госуслуги по признанию в России полученного в другом государстве образования или квалификации переведут в электронный вид, а популярная программа студенческого туризма будет продлена и расширена.
Начиная с 2022 года в России будет проходить международная олимпиада по философии. За организацию отвечают МГУ имени М.В. Ломоносова и БФУ им. И. Канта при участии Минобрнауки, Минпросвещения, МИДа и Минфина. Самому БФУ им. И. Канта федеральный центр поможет со строительством кампуса. Обеспечить финансирование поручено Минобрнауки и Минфину.
Как сообщалось, глава правительства РФ Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Калининградской области 21 октября.