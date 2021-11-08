"В конце года вернем лизингодателям две машины из действующего парка. То есть в 2022 году наш флот вырастет на два самолета, таким образом, будем летать на 53 машинах. И все они, уверяю, будут интенсивно летать" — отметил он.

Скуратов добавил, что авиакомпания по-прежнему заинтересована в получении самолета Boeing-737 MAX8, но он до сих пор не сертифицирован в России.

"Самолеты очень неплохие, летают на час дальше, чем Airbus, поэтому с этими самолетами при полной загрузке сможем летать из Москвы на юг Китая и в Индию. Благодаря эксплуатации самолетов двух производителей мы сможем получать по ним еще более конкурентные цены", — сказал Скуратов.

Он уточнил, что "Уральские авиалинии" также не отказываются от планов по "широкому фюзеляжу", интересуются самолетами Airbus A330, планируют вернуться к рассмотрению этой идеи "после победы над пандемией".

В настоящее время авиакомпания эксплуатирует на условиях операционного лизинга 51 лайнер производства Airbus: три А320neo, четыре A321neo, 25 А320, 14 А321 и пять А319.

Весной 2018 года "Уральские авиалинии" заключили с корпорацией Boeing договор на приобретение в лизинг 14 самолетов 737 MAX8. Изначально поставки ожидались с октября 2019 года по май 2022 года, затем компания рассчитывала на поставку первых из заказанных Boeing-737 MAX8 в декабре 2019 года, потом — во второй половине 2020 года.

Полеты самолетов 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Скуратов является основным акционером компании.