"У нас отдельно сегодня принято решение по людям, у которых медотвод. Им ПЦР-тест на ковид сдавать не надо. На прошлой неделе были более жесткие требования, а с завтрашнего числа людям, у кого медотвод, ПЦР не требуется. Достаточно будет показать только справку, подтверждающую медотвод", — отметил глава республики.

В указ главы республики также внесены изменения о продлении системы QR-кодов до 31 декабря, под которую попадают заведения общепита, сфера культуры, оказания бытовых услуг, гостиницы и отели, дома отдыха, торгово-развлекательные центры, организации торговли.

Как отметил Алексей Цыденов, условием для отмены системы QR-кодов является 80% вакцинации граждан.

"Когда у нас будет достигнут показатель в 80% вакцинации взрослого населения, то с учетом вакцинированных и переболевших мы в принципе можем от QR-кодов и прочих мер контроля доступа отказаться. Поскольку общая иммунизация населения республики будет высокая, устраивать контроль на входе в торговых центрах, в общепитах необходимости не будет. Поэтому сейчас главное — быстрее всем вакцинироваться, приобрести коллективный иммунитет, защититься от болезни", — сказал Цыденов.

Как сообщалось, с 1 ноября граждане, у которых имелись противопоказания к вакцинации от COVID-19, должны были предоставить отрицательный тест на коронавирус при посещении мест, где действовала система QR-кодов.