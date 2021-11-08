"Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг", — говорится в заявлении.

"Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются", — отметили в министерствах.

В ведомствах сообщили, что "QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока".

Источники в правительстве подтвердили "Интерфаксу", что временное изменение срока действия сертификатов о вакцинации до полугода было вызвано техническими работами на портале Госуслуг.

В то же время на столичном портале mos.ru сроки действия сертификатов и QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса COVID-19 не менялись.

Ранее россияне стали жаловаться, что срок действия сертификатов о вакцинации на портале Госуслуг сократился с 12 месяцев до полугода. Таким образом, у не прошедших ревакцинацию они оказались недействительными.

Массовая вакцинация от COVID-19 проходит в РФ с 18 января.