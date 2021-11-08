"В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Так же перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет только при наличии QR-кода или справки о медотводе", — сказала Галимова.

Она уточнила, что президент Татарстана поручил правительству разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации (медотвод).

С 9 ноября предписано отстранять от работы сотрудников, не получивших первую прививку, за исключением лиц, имеющих медотвод или переболевших в течение последних шести месяцев.

Из-за низкого охвата вакцинацией среди студентов руководителям организаций профессионального образования рекомендовано организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе. Обязательная вакцинация касается также профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников учебных заведений.

Введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет, однако все введенные ранее жёсткие ограничения (на работу ряда объектов и на проведение зрелищно — развлекательных и массовых мероприятий) сохраняются вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

С начала пандемии в республике умер 1041 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. В то же время доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%.