В регионе в связи с ковидной обстановкой вводятся QR-пропуска для посетителей торговых центров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-центров, объектов сферы услуг, а также учреждений культуры.

"В ходе заседания также принято решение продлить школьные каникулы до 14 ноября. На дополнительные каникулы также уходят колледжи и техникумы. Региональным вузам рекомендовано перевести обучение на дистант с 8 ноября на неделю", — говорится в сообщении.

Заведения общественного питания, аквапарки, солярии, бани и сауны откроются через неделю, 15 ноября. Также до 15 ноября не будут работать детские школы искусств.

Дополнительно с начала следующей недели будет введет режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет, сообщила "Интерфаксу" представитель главы региона по итогам заседания оперативного штаба в субботу.

По ее словам, соответствующая поправка будет внесена в указ губернатора об ограничительных мерах.

По данным Минздрава региона, введение самоизоляции необходимо в связи с высокой заболеваемостью и уровнем смертности среди жителей старше 60 лет от COVID-19, а также из-за недостаточного количества привитых людей этого возраста.

С 30 октября по 7 ноября в Ульяновской области запрещено проведение любых массовых мероприятий, посещение ночных клубов и дискотек, развлекательных заведений, кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат, иных развлекательных и досуговых заведений. Приостановлена работа организаций общепита, за исключением дистанционной торговли и обслуживания навынос. Под запрет не попали организации, оказывающие услуги общественного питания для проживающих в гостиницах и хостелах, работников промышленных предприятий непрерывного цикла.