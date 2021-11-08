"Продления нерабочих дней не будет, с 8 ноября в республике откроются все учреждения, которые ранее были закрыты", — приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.

Николаев подчеркнул, что объявление выходных дней, введение дополнительных ограничительных мер в Якутии дали положительный результат: за последние дни снизились темпы заболеваемости COVID-19.

Рост заболеваемости COVID-19 за последние две недели в республике составляет около 3%, хотя всего две недели назад этот показатель превышал 10%.

Школьники Якутии с 8 ноября вернутся к очному обучению. А вот учреждения дополнительного образования (детско-юношеские спортивные школы, кружки, группы) будут работать в индивидуальном режиме.

"Дело в том, что в этих учреждениях допускается смешивание потоков: в кружки ходят дети разных возрастов из разных школ, что дает дополнительные риски для распространения вируса ковида", — говорится в сообщении.

Кроме того, в школах будет действовать запрет на массовые мероприятия.

Спортивные мероприятия пока будут проходить без зрителей, а спортсмены будут допускаться к соревнованиям с прививкой и по QR-кодам.

Как сообщалось, с 8 ноября допуск в рестораны и кафе, учреждения культуры и спорта, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы Якутии будет по системе QR-кодов или отрицательных результатов ПЦР-теста, полученных не позднее чем за 72 часа.

В зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в улусах районные оперштабы могут принимать решения самостоятельно: утвердить дополнительные ограничительные меры или, наоборот, смягчающие режим меры.