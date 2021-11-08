"С 8 ноября в очном режиме возобновляется работа всех общеобразовательных учреждений, так как отмечается тенденция к снижению заболеваемости среди детей, а темпы вакцинации среди педагогического состава превышают 80%", — говорится в сообщении.

При этом в административные здания органов госвласти и местного самоуправления можно будет попасть при наличии прививочного сертификата, документа о перенесенном заболевании или актуального ПЦР-теста. Подобное ограничение действует и для посетителей непродовольственных магазинов площадью до 500 кв.м. Исключением, в частности, являются имеющие отдельный уличный вход аптеки, ветеринарные пункты, салоны связи, магазины оптики, зоотоваров, ритуальных принадлежностей, а также точки по продаже автозапчастей и топлива.

Аналогичные документы об отсутствии COVID-19 потребуются при бронировании и заселении гостиниц, баз отдыха и туристических баз, пансионатов и санаториев.

Вместе с тем, из-за неблагоприятных показателей заболеваемости и вакцинации действующие до 8 ноября ограничения будут продлены до особого распоряжения в Янтиковском, Алатырском районах и городе Алатырь.

Власти отмечают, что ограничения по времени работы с 23:00 до 06:00 остаются в силе для всех предприятий общественного питания по всей республике.

"Исключение составляют объекты общественного питания, являющиеся зонами, свободными от COVID-19. Они могут работать с 6 утра до часа ночи", — отмечается в сообщении.

По данным министра здравоохранения республики Владимира Степанова, за период нерабочих дней ситуация в республике стабилизировалась: свободно 21,9% коечного фонда, ранее данный показатель не превышал 4,5%.

Степанов подчеркнул, что ситуация с поставками кислорода, а также единичными лекарственными средствами "по-прежнему остается напряженной и решается в ручном режиме".

Как сообщалось, в период нерабочих дней в Чувашии была приостановлена остановить деятельность всех организаций непродовольственного сектора, учреждений сферы развлечений, сервиса и досуга.