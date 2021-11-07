"Мы усиливаем контроль. Будем продолжать кампанию по привлечению людей к вакцинации, в том числе за счет внедрения QR-кодов. На крупных предприятиях тоже будем требовать соблюдения этих ограничений. Руководство должно понимать свою ответственность. Сократится режим работы общепита до 21 часа", — заявил губернатор Николай Любимов, комментируя итоги встречи с посетившим область в рамках рабочей поездки министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Ранее время работы общепита в Рязанской области с 30 октября по 7 ноября уже сокращали: был введен запрет на оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 утра — ранее им разрешалось работать до часа ночи. Кафе и рестораны в эти часы могут работать только на доставку.

Как сообщалось ранее, в Рязанской области в соответствие с распоряжением Любимова от 22 октября, вход в заведения общепита разрешен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании коронавирусом. Для их подтверждения придется предъявить также документ, удостоверяющий личность. Причем посетителей, предъявивших справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, в заведения общепита не пускают.