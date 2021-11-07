Кроме того, с 23 ноября пассажирские перевозки авиацией и автобусами будут доступны при предъявлении сертификата о прививках или действующего QR-кода, а также документа о перенесенном COVID-19 или о противопоказании к вакцинации.

"С 7 ноября продлевается запрет на размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения без документов, удостоверяющих личность и документов, подтверждающих прохождение вакцинации, либо подтверждающих ее невозможность по медпоказаниям, либо справки о том, что вселяющийся переболел новой коронавирусной инфекцией", — сказано в сообщении.

С 28 ноября при заселении, тем, у кого есть справка о медотводе, необходимо будет предоставить ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу. Предъявление этих документов не требуется для предоставления при посещении проживающими баров, ресторанов, кафе, буфетов и иных предприятий общественного питания в гостиницах и иных средствах размещения.

С 7 ноября и до смягчения ограничительных мер введен запрет на работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.

Ранее сообщалось, что система QR-кодов начала действовать на Камчатке с 30 октября для учреждений общепита, которым также запрещено работать с 23 часов до 7 утра, спорта и культуры.