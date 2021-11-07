"Это же условие касается крупных торговых центров, которые пережили практически полный недельный локдаун. (...) Предприятия бытовых услуг региона тоже могут работать, если вакцинирован их персонал и если свои QR-коды предъявят посетители", — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя регионального правительства Александра Бардалеева.

Кроме того, попасть в кафе и торговые центры до 12 ноября не смогут дети в возрасте до 18 лет. Даже если будут в сопровождении взрослых. Также им запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки.

По информации пресс-службы, некоторые введенные ранее ограничения власти Забайкалья продлили до 14 ноября. Так, в Чите и Читинском районе, Краснокаменске, Агинском Бурятском округе не работают СПА-салоны, косметические кабинеты, солярии, сауны, массажные салоны, зоопарки, находящиеся в зданиях.

Во всем регионе закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты, детские игровые зоны, батутные центры.

Как сообщалось, с 8 по 14 ноября включительно в Чите и населенных пунктах 31 района региона введена дистанционная форма занятий для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги начального, общего, основного общего и среднего общего образования.