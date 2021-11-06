"Снимаются ранее действовавшие ограничения для привитых или переболевших коронавирусом граждан старше 65 лет, непривитые жители региона старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию, решение об очном или дистанционном обучении детей и подростков принимают оперштабы муниципалитетов, то же самое касается допобразования", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, при заполняемости не более 50%, возобновляется работа организаций сферы культуры и разрешается проведение спортивных мероприятий.

Кроме того, к работе приступают организации сферы услуг, продовольственные магазины площадью выше 2 тыс. кв. м., а также магазины непродовольственных товаров, рестораны и кафе (с 23:00 до 06:00 разрешена только доставка).

Отмечается, что услугами "ряда из них могут воспользоваться граждане, имеющие один из трёх документов: сертификат о вакцинации (QR-код), сведения о перенесённом заболевании, либо отрицательный ПЦР, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения.

Ранее сообщалось, что Самарская область входит в список регионов с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19, перешагнула порог в 1,6 тыс. зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в сутки.

Количество "ковидных" коек к концу недели должно составить уже более 8 тыс. 580 (в 1,5 раза больше показателей осени-зимы 2020 года) — порядка 40% всего госпитального фонда Самарской области. Среди стационарных пациентов почти 60% кислородозависимы, более 19% находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Ранее оценку ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Самарской области дали специалисты Минздрава РФ, прибывшие в минувшую среду в регион для оказания методической помощи при борьбе с коронавирусом. Так, эксперты сочли эффективной работу амбулаторного, поликлинического и стационарного звеньев, а также введенные предупредительные меры по борьбе с распространением COVID-19, в частности, ввод нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября.