"Большинство состава оперативного штаба проголосовали за то, чтобы с 8 ноября мы продолжили работать в обычном режиме. То есть мы на территории республики не продляем "антиковидные каникулы", — сказал он.

Нерабочие дни в республике были объявлены с 30 октября по 7 ноября.

С 8 ноября в Коми вводится система QR-кодов при посещении организаций общественного питания (кроме услуги навынос без поседения заведения), всех физкультурно-оздоровительных комплексов (кроме спортивных объектов, где проходят тренировки), досуговых и развлекательных организаций, ночных клубов, баров и дискотек с заполнением помещения до 100%.

Ограничения не распространяются на несовершеннолетних.

По данным пресс-службы правительства региона, с 8 ноября и до улучшения эпидобстановки в регионе также закроются детские игровые комнаты и развлекательные центры.

В период с 8 по 14 ноября включительно закроются все организации дополнительного образования (кроме организаций детско-юношеского спорта и спортивных секций)

С 7 ноября разрешено предоставление социальных, социально-реабилитационных, образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания и образовательных организациях.