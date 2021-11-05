НЬЮ-ЙОРК. 5 НОЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — Американский сервис бронирования туристического жилья Airbnb Inc. в третьем квартале 2021 года получил рекордную чистую прибыль и выручку на фоне активности туристов в летний период.

Как сообщается в пресс-релизе Airbnb, выручка в июле-сентябре выросла почти на 70% и достигла $2,2 млрд по сравнению с $1,3 млрд за аналогичный период годом ранее. При этом выручка превзошла показатель за третий квартал 2019 года — до начала пандемии коронавируса — на 36%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне $2,06 млрд. Совокупный объем заказов компании вырос на 48%, до $11,9 млрд. Чистая прибыль Airbnb в минувшем квартале выросла до $834 млн, или $1,22 на акцию, по сравнению с $219 млн годом ранее. Рост показателя составил 220%.

Акции Airbnb подорожали на 1,2% на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года увеличилась на 21,6%, до $108,7 млрд.

Airbnb — американский сервис, позволяющий путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлен более чем в 100 тыс. городов мира.