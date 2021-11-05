"В 12:45 отменены "процедуры в условиях ограниченной видимости" в аэропорту Краснодара. Аэропорт принимает и выпускает воздушные суда без ограничений", — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что два рейса, ранее севшие на запасной аэродром в Анапе, вылетели в Краснодар.

Ранее сообщалось, что из-за тумана в аэропорту Краснодара задержано 14 рейсов. Еще четыре рейса сели на запасных аэродромах: один — в Ростове-на-Дону и еще три — в Анапе. Всего около 600 пассажиров находились на запасных аэродромах.