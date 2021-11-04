В рамках акции музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате. Главной площадкой акции станет портал "Культура.РФ", где пройдут трансляции из учреждений культуры со всей страны. Всего в этот день состоится более 50 эфиров, темой которых станет русское народное творчество и обычаи.

Специальная программа будет проходить в соцсетях акции: так Исторический музей проведет лекцию "Секреты из бабушкиного сундука: расписные сундуки XVII-XVIII веков", а Российский этнографический музей покажет беседу "Картина мира в обрядах и представлениях восточных славян". Третьяковская галерея в рамках акции проведет в онлайн-формате специальный проект "Ночь Врубеля", посвященный главной выставке сезона музея "Михаил Врубель", которая открылась накануне. В программе вечера — ночная онлайн-прогулка по выставке "Михаил Врубель" с участием куратора Ирины Шумановой, а также видеотрансляция концерта Кирилла Рихтера и Константина Дорохова.

Мировую премьеру произведений, посвященных Врубелю и ключевому образу в его творчестве — Демону, будет сопровождать показ digital-инсталляции, также посвященной художнику. В Итальянском дворике Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина пройдет показ фильма "Слепок" Андрея Сильвестрова, после состоится обсуждение с автором.

Также в рамках акции пройдут и офлайн-мероприятия. Главное здание Исторического музея, выставку "Викинги. Путь на Восток", Музей Отечественной войны 1812 года и Палаты бояр Романовых можно будет посетить со скидкой в 50% от обычной стоимости билета. В течение вечера посетители смогут стать участниками различных мастер-классов, экскурсий и музейных занятий и узнать о том, где жили и трудились древнерусские мастера, познакомиться с искусством ювелирного дела от скифов до XVII века, а также увидеть подлинные украшения, которые носили на Руси много веков назад.

Отдельные программы и экскурсии посвящены главным событиям Смутного времени: появлению самозванцев на престоле, первым в истории России выборам царя, освобождению столицы от польских интервентов.

Специальные экскурсии пройдут на выставках "Крузенштерн. Вокруг света" и "Произведения Императорского стеклянного завода". В Москве акция пройдет в онлайн-формате, всего запланировано более 120 мероприятий. Основной площадкой в столице, откуда будут транслироваться мероприятия "Ночи искусств", станет Новый Манеж. Также в числе ключевых участников — Центральный выставочный зал (ЦВЗ) "Манеж" и Музей Москвы.

Откроет акцию музыкальная программа в "Новом Манеже", в котором пройдет концерт "Детские песни о главном". Прозвучат популярные песни и мелодии из советских и российских мультфильмов. Концерт посвящен 85-летию студии "Союзмультфильм". Также в Манеже состоится открытие пространства "Арт-платформа". Центральный выставочный зал "Манеж" представит спектакль-мюзикл "Рязановский диптих". В нем режиссер Егор Дружинин объединил две комедии Эльдара Рязанова — "Карнавальную ночь" и "Девушку без адреса". Городские музеи, выставочные залы, школы искусств и парки подготовили лекции, экскурсии, концерты и мастер-классы. Они также пройдут в формате онлайн 4 и 5 ноября.

Акция "Ночь искусств" проводится с 2013 года и нацелена на то, чтобы сделать искусство доступным и интересным для жителей России.