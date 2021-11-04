"Когда самолет готовился к вылету в Узбекистан и уже выехал на взлетную полосу, экипаж внезапно обнаружил потерю топлива, причиной стала течь из бака рядом с левым двигателем", — сказал источник. Двигатели самолета были экстренно заглушены, а сам лайнер отбуксирован на стоянку.

Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры сообщила, что инцидент произошел около 9:50 мск с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии".

"По предварительным данным у вылетающего воздушного судна, следовавшего рейсом U6-2925 сообщением Уфа — Худжанд, обнаружена течь топлива с левого двигателя. (...) Пассажиры и члены экипажа были эвакуированы в здание аэропорта. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил", — говорится в сообщении.

На борту лайнера находились 151 пассажир и 6 членов экипажа.

После проверки самолета и устранения неполадок в 12:00 мск борт благополучно вылетел в аэропорт назначения, отметила пресс-служба. По данному факту Уфимская транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, и при наличии оснований, приняты меры прокурорского реагирования.