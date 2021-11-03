«Russian Travel Hub — первая профессиональная площадка для представления туристических продуктов регионов России исключительно для иностранного потребителя. Ожидается, что в мероприятии примут участие более тысячи профессиональных покупателей из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Туроператоры из разных уголков нашей страны представят им свой турпродукт, в том числе классические маршруты по двум столицам и Золотому Кольцу, современные концептуальные туры по Камчатке, Сахалину, Карелии, Сибири и другим регионам», — сообщили в пресс-службе.

Организаторами выставки выступают Ростуризм, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, а также ведомства по развитию туризма в Москве, Калининграде, Самаре, Московской области, Нижнем Новгороде, Туле, Твери, в Приморском крае и других городах.

«Russian Travel Hub – важный шаг на пути к восстановлению въездного туризма в России. Очень здорово, что российский бизнес и регионы получили удобную и, что важно, бесплатную площадку, где смогут напрямую, без перелетов и дополнительных затрат, пообщаться с зарубежными коллегами, профессиональными покупателями, продемонстрировать им свои лучшие проекты, идеи и решения, рассказать о прекрасных местах нашей страны, которые смогут посетить иностранные туристы, как только позволит эпидемиологическая ситуация», — цитирует пресс-служба главу Ростуризма Зарину Догузову.

Она рассчитывает, что выставка поможет перезагрузке въездного туризма в нашей стране, установлению новых деловых контактов, будет способствовать запуску новых совместных проектов.