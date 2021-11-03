Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в минувшем квартале составил $845,9 млн по сравнению с $677,4 млн за аналогичный период прошлого года. Убыток в расчете на акцию снизился до $2,29 с $2,5 годом ранее.

Убыток без учета разовых факторов сократился до $2,17 на акцию с $2,35 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,03 на акцию.

Квартальная выручка Norwegian Cruise Line подскочила до $153,1 млн с $6,5 млн годом ранее благодаря возобновлению круизов, приостановленных в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Результат, однако, оказался существенно хуже консенсус-прогноза аналитиков в $246,6 млн.

Опасения, связанные с распространением штамма коронавируса "дельта", отрицательно сказались на объемах бронирований в третьем квартале, заявил главный исполнительный директор Norwegian Cruise Line Франк Дель Рио. В то же время операционные расходы, связанные с организацией круизов, в июле-сентябре были на 131% выше, чем годом ранее.

Загруженность рейсов круизных лайнеров в прошедшем квартале составила 57% в связи с действующими из-за пандемии ограничениями.

В последние шесть недель объемы бронирования увеличились, отмечают в компании.

Norwegian Cruise Line заявила, что зафиксирует убыток как по итогам четвертого квартала, так и всего текущего года. Эксперты в среднем ожидают, что он составит $7,23 на акцию.

Круизный оператор по-прежнему надеется вернуться на прибыльный уровень во втором полугодии 2022 года. Компания рассчитывает, что к концу текущего года будет задействовано порядка 75% ее лайнеров, а к 1 апреля 2022 года — весь флот.

Акции Norwegian Cruise Line теряют в цене 0,4% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 5%.