Так, за первые девять месяцев 2021 года Испанию посетили 19,7 млн туристов, что на 17,2% больше, чем за тот же период в 2020 году. За это же время в 2019 году, до пандемии COVID-19, страну посетило почти 70 млн человек. Изначально правительство страны рассчитывало, что за 2021 году Испанию посетят около 45 млн человек.

Такие данные "подтверждают, что восстановление международного туризма продолжается и что в 2022 году мы можем вернуться к уровню, который был до пандемии", — заявила министр туризма Испании Рейес Марото.

Больше всего Испанию посещали французы (более 4 млн), немцы (около 3,4 млн) и британцы (порядка 2,3 млн). Самыми популярными регионами стали Балеарские острова, Каталония и Андалусия.