"В 00:03 среды поступило сообщение о пожаре в расселенном двухэтажном деревянном нежилом доме на улице Павла Покровского в Великом Устюге. Строение 1917 года постройки. Горел объект регионального культурного наследия "Дом Казанкова", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожар заметил проезжающий наряд ГИБДД — горело заднее крыльцо здания.

К моменту приезда пожарных огонь перекинулся на стены и крышу дома.

В 00:15 пожар локализовали, потушили в 01:35, к 4:00 были ликвидированы последствия возгорания.

"Огонь полностью уничтожил кровлю дома, сильно пострадала внешняя и внутренняя отделка здания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров", — добавили в МЧС.

В свою очередь глава Великоустюгского района Александр Кузьмин сообщил, что причиной пожара в историческом здании мог стать поджог.

"Это всем известный объект культурного наследия регионального значения "Дом Казанкова" 1917 года постройки. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц или поджог. Пострадавших и погибших нет", — написал он на своей странице в соцсети.

Причины пожара устанавливаются.