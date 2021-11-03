Он добавил, что пожар заметил проезжающий наряд ГИБДД — горело заднее крыльцо здания.
К моменту приезда пожарных огонь перекинулся на стены и крышу дома.
В 00:15 пожар локализовали, потушили в 01:35, к 4:00 были ликвидированы последствия возгорания.
"Огонь полностью уничтожил кровлю дома, сильно пострадала внешняя и внутренняя отделка здания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров", — добавили в МЧС.
В свою очередь глава Великоустюгского района Александр Кузьмин сообщил, что причиной пожара в историческом здании мог стать поджог.
"Это всем известный объект культурного наследия регионального значения "Дом Казанкова" 1917 года постройки. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц или поджог. Пострадавших и погибших нет", — написал он на своей странице в соцсети.
Причины пожара устанавливаются.