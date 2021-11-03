"Горнолыжный сезон в Алматы традиционно откроет курорт "Шымбулак". Прокатиться по заснеженным склонам можно будет уже с 14 ноября", — говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в среду.

На несколько дней раньше, 9 и 10 ноября, состоится открытие отремонтированной школы горных лыж и гостиницы Shymbulak Resort Hotel.

"Готовность горнолыжного курорта "Шымбулак" к открытию зимнего сезона стопроцентная, сообщили в администрации. Для горнолыжников и сноубордистов вновь будут доступны трассы, причем как в дневное, так и ночное время", — отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, к 20 ноября планируется завершить установку дополнительного освещения трассы "Талгар", где будет возможно проводить ночные катания с Талгарского перевала. Ее протяженность составит 3640 метров, а площадь освещения увеличится почти в два раза.

Горнолыжный курорт "Шымбулак" станет обладателем самой длинной освещенной трассы в СНГ и Центральной Азии, отметили в акимате.

"Увидеть апгрейды алматинской горнолыжной инфраструктуры смогут все желающие, так как здесь созданы все условия как для новичков, так и для опытных лыжников. Будет действовать пункт проката снаряжения, работать инструкторы, а также туристам предложат различные зимние развлечения", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, на "Шымбулаке" будет предложен единый сезонный ски-пасс — абонемент, с помощью которого можно будет воспользоваться услугами курорта. Продажи ски-пассов запущены еще с 28 августа, их покупка позволит посещать "Шымбулак" и Oi-Qaragai в течение зимнего сезона без ограничений. Обладатели ски-пассов смогут кататься на 45 километрах 38 горных трасс, пользоваться безлимитно 19 подъемниками, а также получать бонусы в ресторанах и гостинцах. Дополнительно к абонементу включена бесплатная парковка на обоих курортах.