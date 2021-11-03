"Я очень рассчитываю на то, что QR-коды, которые у нас вводятся с 8 ноября, будут существовать недолго. При открытии ресторанов (с подобной схемой проверки кодов — ИФ) выручка упадет раза в три в лучшем случае. Но этот вариант лучше, чем ничего не делать", — сказал Котюсов "Интерфаксу" в среду.

По его данным, оборот предприятий общепита в период нерабочих дней упал на 80-90%.

"По сути, рестораны превращаются в стерильные зоны, поскольку более 80% персонала привито и вход будет по QR-кодам. Считаем важным отменять те ограничения, которые вводились до введения системы QR-кодов, — расстояние между столами, разметка, ограничения на проведение банкетов и корпоративов. Мы готовы оставить рециркуляторы, маски у персонала. Надеемся, что в новой редакции указа губернатора будут учтены эти пожелания", — добавил собеседник агентства.

Вместе с тем он отметил, что плохо идет бронирование как отелей, так и корпоративов в ресторанах на новогодние праздники.

"Люди пока не бронируют ни рестораны, ни отели на праздники. Заявки на проведение новогодних корпоративов встали. Людям надо, условно, уже внести аванс, а они не понимают, вдруг что-то отменят, и они потеряют деньги", — добавил Котюсов.

Рестораны и кафе в Нижегородской области закрыты указом губернатора на период с 25 октября по 7 ноября и могут работать только на доставку и навынос. При этом нижегородские рестораторы обращались к властям региона с просьбой о разрешении работать в период нерабочих дней по QR-кодам для посетителей, отмечая, что "ограничительные меры, введенные в отношении общепита, являются одними из наиболее жестких в России".

Между тем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал в своем инстаграме, что после окончания периода нерабочих дней "доступ в организации общественного питания, торговли и прочие откроется, но будет только с подтверждением вакцинации или факта болезни в последние шесть месяцев, при этом ПЦР-тесты приниматься не будут".