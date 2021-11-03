"Кроме того, премьер-министр КЧР подчеркнул важность работы по внедрению системы экспресс-тестирования в регионе и поручил главам муниципалитетов подготовить пункты по экспресс-тестированию в районах", — говорится в сообщении.

Также по поручению главы регионального правительства руководство городов и районов КЧР усилит работу по вакцинации старшего поколения и работников сферы услуг.

Как сообщалось, ограничительные меры усилили с 27 октября в Карачаево-Черкесии для недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

В частности, приостановлено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. Введен запрет на ночную работу общепита за исключением служб доставки.

С 1 ноября в КЧР посещение кинотеатров, общепита или заселение в гостиницы возможно только с QR-кодом сертификата о прививке от COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом при официальном медотводе от вакцинации.

Вместе с тем введен запрет на допуск в общественный транспорт без масок.

Ранее из-за ухудшения эпидситуации Духовное управление мусульман КЧР приостановило проведение коллективных пятничных намазов в мечетях республики.

Также Роспотребнадзор расширил перечень категорий жителей КЧР, подлежащих обязательной вакцинации, введенной в республике в июле 2021 года.

На 3 ноября в Карачаево-Черкесии выявлено 27 тыс. 764 случая заражения COVID-19, в том числе 86 за последние сутки. Выздоровели 24 тыс. 196 человек, 781 умерли от коронавируса.