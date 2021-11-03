"Мы приняли решение не продлевать нерабочие дни в нашем регионе. При этом необходимо отрегулировать ограничительные меры, которые должны снизить риски распространения инфекции", — подчеркнул Дюмин.

Он отметил, что все вводимые ограничения дадут результат только в том случае, если жители будут строго их соблюдать. В этом вопросе очень важен контроль со стороны правоохранительных органов.

"Впереди ещё четыре выходных дня. Очень важно, чтобы все службы работали слаженно и без сбоев. Особенно это касается учреждений здравоохранения и транспортной системы. Главы администраций должны контролировать своевременность вывоза мусора, а дорожные службы — быть готовыми к ухудшению погодных условий. Система ЖКХ должна работать бесперебойно", — отметил Дюмин.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что с учетом увеличения объёмов тестирования темп роста заболеваемости коронавирусом снижается.

Главный санитарный врач заявил о необходимости продлить и после 7 ноября действие требования о допуске в фитнес-клубы, бассейны, а также на спортивные, культурные мероприятия только по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода. Сходить в ресторан или кафе, а также заселиться в гостиницу можно также при наличии QR-кода. Кроме того, предлагается ввести требования по предъявлению QR-кода при входе в торгово-развлекательные центры.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков отметил, что имеется необходимый запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского кислорода, поставляются ИВЛ.

"Развернута 2071 койка, 262 остаются свободными. За 3 ноября госпитализированы 289 человек, что на 91 пациента больше, чем днем ранее. Особое внимание уделяется беременным женщинам, болеющим COVID-19. По все тяжелым или летальным случаям проводятся консультации с федеральными медицинскими учреждениями", — отметил Марков.

Министр добавил, что в последние недели отмечается прирост людей, сделавших прививку от COVID-19: более 652 тысяч прошли первый этап, свыше 610 тысяч — оба этапа.

В углубленной диспансеризации жителей, переболевших коронавирусом, участвует 32 учреждения здравоохранения. Завершили первый этап диспансеризации более 211 тысяч человек.

В Тульской области на 3 ноября выявлен 60 тыс. 871 случай COVID-19, в том числе 265 — за последние сутки. Выздоровели 52 тыс. 697, скончались 3 тыс. 511 человек.