Он напомнил, что восстановление авиасообщения предполагает также масштабную реконструкцию сухумского аэропорта. Открытие аэропорта будет иметь первостепенное значение для развития туристического сектора, подчеркнул Бжания.

"Никогда руководству Абхазии не приходилось решать такие масштабные задачи — ни в советское время, ни после него. Скорее всего, мы будем вынуждены создать свою авиакомпанию", — сказал он.

Бжания отметил, что решить такую задачу будет непросто и на это потребуется время.

"Что такое создать собственную авиакомпанию? Для того, чтобы собственная авиакомпания функционировала, необходим обученный экипаж, а это полтора года обучения или переквалификация. Если мы хотим, чтобы это были наши летчики, значит, мы должны предусмотреть программу их обучения. Чтобы вы понимали, сколь дорогой этот проект: для полета только в одном направлении требуется два-три экипажа. Должны быть специалисты диспетчерской службы, службы авиационной безопасности и многое другое. Такую проблему мы никогда не решали. За один год её не решить. Мы поэтапно занимаемся решением этой сложнейшей задачи", — сказал глава республики.

Президент ранее отмечал, что деньги на проектирование реконструкции сухумского аэропорта уже выделены. Согласно планам, аэропорт начнет принимать рейсы из России к январю 2024 года.

Между тем, власти Грузии высказались против проекта восстановления аэропорта в Абхазии. МИД Грузии неоднократно заявлял, что решение об открытии аэропорта в Сухуми будет противоречить правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и законодательству Грузии.

"В Абхазии и в ее воздушном пространстве установлен режим чрезвычайного положения, то есть особенный правовой режим, который запрещает осуществление международных рейсов на оккупированных территориях. ICAO, естественно, поддерживает территориальную целостность, суверенитет и единство воздушного пространства Грузии. Согласно правилам ICAO, сухумский аэропорт и соответствующее воздушное пространство закрыты с 1993 года. Следовательно, в регионе оккупированной Абхазии не могут осуществляться международные полеты, так как это противоречит международному праву, правилам ICAO и законодательству Грузии", — говорилось в заявлении МИД от июля 2019 года.

Власти Грузии, подчеркивало внешнеполитическое ведомство, сделают все, чтобы стандарты ICAO были защищены. В августе того же года Международная организация гражданской авиации вновь подтвердила грузинской стороне, что рассматривает сухумский аэропорт в качестве части воздушного пространства Грузии. В Тбилиси также напомнили, что ICAO еще в 2006 году в соответствии с запросом Грузии, аннулировала код сухумского аэропорта.

После переговоров представителей Абхазии и России по этому вопросу в Сухуме заявили, что намерены использовать для сухумского аэропорта коды российских аэропортов.

Кабинет министров Абхазии в июле 2019 года принял постановление о присвоении аэропорту "Сухум" и воздушному пространству республики международный код URAS, который расшифровывается следующим образом: буква U присваивается всем странам, входящим в СНГ, R — Ростовская воздушная зона, где находится центр управления воздушными, в том числе и международными полетами, А — это Абхазия, S — Сухум.

МИД Абхазии и Госуправлению по транспорту этим постановлением поручили "проинформировать полномочные государственные органы Российской Федерации о присвоении сухумскому аэропорту и воздушному пространству республики международного кода URAS с целью последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP)".

В свою очередь Агентство гражданской авиации Грузии распространило заявление, в котором говорится, что ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в сухумский аэропорт до тех пор, пока Грузия не даст на это согласие.

Сухумский аэропорт был построен в середине 50-х годов прошлого века и несколько раз был модернизирован. В советские годы пассажирооборот составлял летом до 5 тыс. человек в сутки, зимой до 1 тыс. человек. Аэропорт пострадал во время грузино-абхазской войны и прекратил свою деятельность в 1993 году.