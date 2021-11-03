Постановление опубликовано на сайте правительстве региона в среду.

В период с 8 по 14 ноября власти запретили работу предприятий общественного питания, некоторых магазинов, фитнес-центров, спа-салонов, бань, кинотеатров, театров, музеев, детских игровых комнат, детских развлекательных центров.

Кафе и ресторанам можно работать только на вынос или на доставку.

Кроме того, проведение массовых мероприятий в регионе возможно только со специального разрешения Роспотребнадзора и с соблюдением правил безопасности.

Аналогичные ограничения в Брянской области начали действовать с 30 октября.