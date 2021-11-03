"Правительство направит в ближайшие три года на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев 2,5 млрд рублей. Реализация этого мероприятия позволит обновить до 100 музеев", — сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

Также, по его словам, утверждены правила распределения субсидий на развитие культурных и досуговых учреждений. "Местные жители, особенно молодежь, должны иметь возможность интересно и разнообразно проводить свой досуг. Музеи в малых городах или в сельской местности хранят уникальную историю своего края, и о ней нужно рассказывать", — сказал Мишустин.