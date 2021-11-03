Рейс выполняется один раз в неделю по вторникам. Вылет из Астрахани в 13:25, прилет в Ереван в 14:40.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% относительно 2019 года), став по этому показателю 11-й среди авиакомпаний РФ.

На конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале "Азимута" принадлежали АО "Компания Юнокс" (связана с совладельцем аэропорта "Внуково" Виталием Ванцевым) и ООО "АТ" (структура главы совета директоров "Азимута" Павла Удода), 25% — подконтрольному правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".