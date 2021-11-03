"В прошлом году в дополнение к федеральным мы разработали региональные меры поддержки. Среди них — льготные займы для предприятий пострадавших отраслей. Сейчас, исходя из сложившейся ситуации, принято решение возобновить их предоставление. Отрасли, которые смогут претендовать на поддержку, закреплены постановлением правительства РФ N434, в частности, это общепит, гостиничный бизнес, организации допобразования, а также торговли", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Глеба Никитина.

По словам главы региона, сейчас важно помочь компаниям сохранить рабочие места.

Льготные займы для пострадавших отраслей выдает подведомственная организация регионального Минпрома — АНО "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" (АРСГ НО) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Льготные займы выдаются из регионального бюджета субъектам МСП на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей под 1-6% годовых на срок до 24 месяцев. На самую низкую ставку могут рассчитывать компании, которые берут на себя обязательство по созданию новых рабочих мест. Заем под 3% можно получить при сохранении численности имеющихся сотрудников и под 6% — без учета изменений в составе работников. Для получения займа до 1 млн рублей необходимо поручительство, а до 5 млн рублей — залог и поручительство.

В 2020 году возможностью получить льготный региональный заем воспользовались 44 компании. Общая сумма кредитов превысила 105 млн рублей.

"Мы все время находимся на связи с предпринимателями, которых режим нерабочих дней затронул сильнее всего. Возобновление региональной программы льготного кредитования является одним из результатов этих встреч. Также тем, кто получал займы в минувшем году, будет дана отсрочка платежей по основному долгу на 6 месяцев", — сказал замгубернатора области Андрей Саносян.

Пресс-служба напоминает, что нижегородские предприятия из пострадавших отраслей также могут получить федеральную поддержку в виде льготных кредитов у банков-партнеров по программе ФОТ 3.0 и стать участниками грантовой программы по выплате МРОТ на каждого работника.