Полеты были приостановлены в декабре 2018 года.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. На маршруте "ЮВТ Аэро" задействует авиалайнеры Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

По данным авиакомпании, ранее это направление было востребовано, загрузка на нем превышала 60%.

В "ЮВТ Аэро" "Интерфаксу" пояснили, что компания приостановила полеты из Казани в Белгород после того, как это направление перестало субсидироваться государством. "Сейчас субсидирование возобновлено, и авиакомпания возвращает рейс в расписание", — сказал представитель перевозчика.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. По данным на сайте Росавиации, базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и аэропорт "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429. Единственным владельцем "ЮВТ Аэро", согласно ее отчетности, является Александр Яшин.