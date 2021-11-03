Так, до улучшения эпидобстановки в регионе при посещении торгово-развлекательных центров, рынков, а также учреждений культуры (музеи и выставочные центры, театры и филармонии, и кинотеатры) остается обязательным предъявление QR-кода или документа о прохождении вакцинации, либо о наличии антител, либо об отрицательном тесте на коронавирус.

Такие же требования остаются при заселении в гостиницы и санатории. В регионе сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, конгрессных и спортивных мероприятий. В связи с окончанием периода нерабочих дней детские сады с 8 ноября возвращаются к обычному режиму работы. Ученики 1-4, а также выпускных 9 и 11 классов по окончании каникул приступят к обучению в очном формате. Ученики 5-8 и 10 классов, а также студенты колледжей и вузов предстоящую неделю будут учиться дистанционно. Организации дополнительного образования детей продолжат работать в дистанционном режиме.