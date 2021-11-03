"Нерабочие дни не продлеваются", — сказал Лысков, отметив, что данное решение принято в среду на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, штабом разрешено калининградцам посещать торговые центры и общепит с 8 ноября по QR-коду. Определено время работы точек общественного питания — с 06:00 до 00:00 часов.

"При этом перечень общественных сфер, где будет необходимо предоставлять QR-код, расширится, а действие этого требования пролонгируется до конца января 2022 года", — добавил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что с 8 ноября детские сады начинают работать в обычном режиме, к обучению приступят и учащиеся начальной школы. Дистанционное обучение для среднего и старшего звена вводится до 15 ноября. Учебные заведения среднего профессионального образования продолжат свою работу в дистанционном формате.

Возобновляется работа и учреждений дополнительного образования. С 15 ноября будут разрешены индивидуальные занятия, с 22 ноября — групповые.

С 8 ноября возобновляется деятельность фитнес-центров и сферы услуг. Обязательным условием для их посещения остается предоставление QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании коронавирусом, с даты которого прошло не более шести календарных месяцев, и документа, удостоверяющего личность.

"На заседании штаба отмечалось, что в связи с высокой заболеваемостью для неработающих пенсионеров 65+ сохраняется режим самоизоляции. Также планируется ужесточить контроль за выполнением всех установленных требований, включая соблюдение масочного режима",- добавил Лысков.

Отдельное внимание на оперативном штабе было уделено вопросам стимулирования населения к прохождению вакцинации от COVID-19 и гриппа. По информации министерства здравоохранения, за прошедшую неделю в регион поступило порядка 40 тысяч доз вакцины, которых будет достаточно для вакцинации всех желающих. Суммарный запас вакцины от ковида составляет порядка 100 тыс. комплектов доз, заключил чиновник.

Как сообщалось, в Калининградской области в последние несколько дней ситуация с новыми заболеваниями коронавирусом стабилизировалась. В области нет роста числа заболевших. Ежедневно является до 400 человек. Максимум пришелся на 29 октября — 401 заболевший.