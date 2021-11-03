"Сейчас они сидят в основном на полях, голов 600 точно есть", — сказал он.

По словам собеседника агентства, в среду утром на озере Светлом было около 30 лебедей, остальные пока остаются на окрестных полях.

"Они сейчас будут с осторожностью, аккуратненько подплывать. Это к январю они будут уже как домашние. Сейчас три дня будут морозные, они соберутся на озере, а потом опять температуры будут плюсовые — и они опять по полям разлетятся, потому что для них сейчас самое главное — это вдоволь наесться кормом", — рассказал Солдатов.

По его словам, для подкормки лебедей заготовлено 20 тонн овса. Для туристов, которые приезжают полюбоваться на лебедей, расставлены информационные таблички с предупреждениями о том, что кормить птиц хлебом нельзя. Лебеди также с удовольствием едят кукурузу и горох, а вот гречка для них грубовата, отметил госинспектор.

Количество лебедей, прилетающих на зимовку на озеро Светлое, с каждым годом увеличивается. По данным Солдатова, в 1980-е годы прилетало 50-60 особей.

"Теперь же они прилетают семьями — папа, мама и трое птенцов минимум", — сказал он.

"Лебединый" заказник включает в себя, кроме двух незамерзающих озер, Светлого и Кокша, еще 100 км реки Катунь и 96 островов. Заказник действует с 1973 года. На озере Светлом есть смотровая площадка, куда уже несколько лет организованными группами возят туристов полюбоваться на необычное зрелище — белых птиц, спокойно чувствующих себя среди сибирских снегов.

Несколько лет назад в Алтайском крае впервые провели праздник "Алтайская зимовка", приуроченный к прилету лебедей и началу зимнего туристического сезона в регионе. С тех пор праздник стал традиционным.