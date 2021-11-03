"В связи с эпидобстановкой большая часть мероприятий пройдет в режиме онлайн. Ряд мероприятий состоится оффлайн. Их можно будет посетить, предъявив QR-код о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня. Мероприятия пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

Так, в ремесленном дворе "Добродей" в Туле гости смогут принять участие в квест-игре "Интеллектуальный аукцион" и проявить знания, навыки и умения в различных ремеслах.

В музее "Тульский резной наличник" пройдет квиз "Легенды старого города", а в Тульской кузне — мастер-классы по обработке металла.

В творческом пространстве "Девятка" руководитель Центра традиционной тульской керамики Елена Палевская расскажет об истории керамики в Туле. Неповторимую атмосферу начала XX века создаст Михаил Соболев с сольным проектом по лирическим композициям Александра Вертинского.

В "Кустарном антимузее" мастера Центра традиционной тульской керамики проведут мастер-классы на гончарном круге и по росписи изразцов.

В рамках акции "Ночь искусств" в ретрокинотеатре "Майский" состоятся кинопоказы художественного фильма "Конференция" и документальных фильмов "Рассказы о тульских ремеслах". Здесь же будут работать выставка тульского художника Юрия Лебедева, фольклорный театр "Булыжник", мастерская женских ремесел "Гребень", различные фотозоны.

Завершится "Ночь искусств" традиционной церемонией зажжения керосиновых фонарей "Время зажигать!".

Мероприятия в рамках акции "Ночь искусств" пройдут также во всех районах области с рядом ограничений.

Как сообщалось, в Тульской области в период нерабочих дней введены дополнительные ограничения на посещение массовых мероприятий, учреждений культуры, спортивных сооружений, торгово-развлекательных центров.