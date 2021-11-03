"В отношении поручения, данного в соответствии с п 9.2. протокола оперштаба Хабаровского края по противодействию распространению коронавирусной инфекции от 03.11.2021 г., АО "Хабаровский аэропорт" ожидает итогов проработки данного вопроса и механизмов реализации указанного поручения", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в официальном телеграм-канале.

Там напомнили об обязательном требовании об использовании масок, обработке рук антисептическими средствами, соблюдении социальной дистанции во время пребывания в терминалах внутренних и международных авиалиний. Также встречающих и провожающих просят минимизировать время пребывания в зданиях аэровокзалов.

В среду заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов сообщил, что QR-код может потребоваться всем, кто намерен прилететь в регион или улететь из него, если ситуация с распространением коронавируса в крае не улучшится.

"Мы сейчас предупреждаем, но при негативном развитии ситуации такое вполне возможно, допуск в здание аэропорта и прилет лиц в аэропорт возможен только при наличии QR-кода. Ни улететь, ни прилететь без кода будет невозможно. Этот вопрос обсуждается со сроком введения 1 декабря", — сказал Никонов на пресс-конференции в хабаровском пресс-центре "Интерфакса".

Пресс-служба правительства ранее распространила информацию о том, что предъявление QR-кода потребуется и желающим приобрести авиабилет.

Оперативный штаб в среду принял решение об усилении мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в регионе.

В частности, с 4 по 12 ноября в крупных городах будут закрыты торговые центры, а общепит станет работать только на вынос и доставку. Алкомаркеты, где доля продаж спиртного более 50%, также должны закрыться.

С 13 ноября вводятся коды в торговых центрах, общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах, бассейнах. Также с 13 ноября вводятся QR-коды на междугороднем общественном транспорте.