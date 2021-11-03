"Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах", — говорится в сообщении.

Работодателей просят оставить на "удаленке" не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет.

С 28 октября по 8 ноября в Подмосковье действует режим нерабочих дней.