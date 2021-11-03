"В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут", — сказал Собянин журналистам в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ им. Буянова.

Он добавил, что к обычной жизни город приступает с понедельника, но с условием исполнения ранее принятых ограничений. В их числе: домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника будет производиться по QR-кодам.

В Москве с 28 октября по 7 ноября включительно действуют нерабочие дни.