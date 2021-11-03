"Учитывая складывающуюся обстановку, мы решением оперативного штаба, которое сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно", — сказал Старовойт в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

Ранее режим нерабочих дней в Курской области был установлен с 25 октября по 7 ноября.

По словам губернатора, основной проблемой в регионе сегодня является большой расход кислорода для пациентов с COVID-19.

"Основная проблема сегодня — это кислород. К сожалению, пациенты, которые поступают в лечебные учреждения, требуют большой объем кислородной поддержки. У нас сегодня расходуется 33 тонн кислорода в сутки", — отметил Старовойт.

Он отметил, что такая ситуация характерна и для других регионов России.