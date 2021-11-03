"По прогнозам, до конца года республиканский туристический комплекс примет 1 млн отдыхающих", — говорится в сообщении.

Кроме горнолыжного туризма, в КБР активно развиваются другие направления, в том числе гастрономический и этнический туризм, возрождаются лечебно-оздоровительные мощности курорта "Нальчик".

Также регион увеличивает гостиничные мощности на курортах. Так, количество коллективных мест размещения в республике выросло до 200, что почти на 10% больше, чем годом ранее.

В целом объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, за 9 месяцев 2021 года в КБР составил около 6 млрд рублей, отмечается в сообщении.