Форум состоится 10 ноября и будет одним из ключевых мероприятий онлайн-выставки Russian Travel Hub, задуманной при участии Ростуризма как место встречи российских поставщиков турпродукта и покупателей со всего мира. Форум позволит презентовать туристские проекты онлайн, рассказать об успешных практиках в сфере туризма, установить и развить деловые контакты.

Помимо онлайн-трансляций запланированы деловые сессии и пленарное заседание на нескольких площадках в Петербурге. В частности, будут обсуждены вопросы восстановления туристских потоков в Россию после пандемии, а также перспективы использования электронной визы и развития экологического и водного туризма.

"Сегодня отложенный спрос на путешествия в мире огромен, и после снятия ограничений люди будут выбирать, куда именно отправиться в первую очередь, что станет начальной точкой поездки и что свяжет различные направления в единый маршрут. И тревел-хаб должен быть готов справиться со всем разнообразием накопившихся запросов туристов", — приводятся слова главы комитета Сергея Корнеева.

Презентационная часть выставки Russian Travel Hub и нетворкинг пройдут на онлайн-платформе Profi.Travel. Планируется, что в выставке примут участие более 1000 покупателей из Европы, Азии и стран Ближнего Востока, а также представители власти. Серия онлайн-презентаций будет проходить в течение шести дней, участники смогут воспользоваться онлайн-площадкой для переговоров.

Презентации туристического потенциала России для иностранных покупателей запланированы на 10 и 11 ноября на сайте выставки. Туроператоры из разных регионов представят свой продукт: как классические маршруты по двум столицам и Золотому Кольцу, так и концептуальные туры по Камчатке, Сахалину, Карелии, Сибири.

Дни нетворкинга в рамках выставки пройдут с 12 по 16 ноября.

Проект Saint Petersburg Travel Hub создан комитетом по развитию туризма Петербурга в 2018 году. В 2019 году мероприятие прошло во второй раз одновременно с Генеральной ассамблеей всемирной туристской организации при ООН-ЮНВТО и собрало около 1000 участников из 57 регионов России.