«Рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО «Инфлот круизы и путешествия» о признании его несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, установил тот факт, что в отношении компании уже введена процедура наблюдения, и у суда имеются основания для прекращения производства по заявлению. Суд определил прекратить производство по заявлению ООО «Инфлот круизы и путешествия» о признании его банкротом», — говорится в документе.

Процедура наблюдения продлится до 18 апреля 2022 года. На эту дату назначено заседание Арбитражного суда Москвы, на котором будет решаться вопрос, признавать «Инфлот» банкротом или нет.

Как сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, пока юридическое лицо продолжает свою хозяйственную деятельность, хоть и с определенными ограничениями.

В свою очередь, директор компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнеры» Александр Байбородин пояснил, что стадия наблюдения, установленная Арбитражным судом, имеет технический характер. «В этот период окончательно определяется либо возможность дальнейшего существования юридического лица, либо все-таки его прекращения – в результате банкротства, после окончания стадии конкурсного производства», — сказал он.

По словам Тюриной, в марте 2020 года были остановлены все морские круизы по всему миру, а в августе из «Инфлота» уволились ключевые менеджеры, к началу 2021 года там практически не осталось сотрудников.

«В начале июня «Инфлот» был отключен от систем бронирования компания Costa Cruises, потому что там обнаружили, что туроператор не внес предоплату по многим бронированиям. В июле 2021 года американская круизная компания Royal Caribbean International исключила туроператора из списка приоритетных партнеров на российском рынке», — рассказала она.

Как отметила Тюрина, в июне коллективное письмо с жалобой на действия «Инфлота» написали также агентства Приморского края. По их словам, в 2019 и 2020 годах они приобрели блоки мест и каюты на судах круизных компаний Costa Cruses и Royal Caribbean на общую сумму более 15 млн рублей, это 80% всех предлагаемых круизов с отправлением из Владивостока.

«Общий объём задолженности туроператора по несостоявшимся турам пока определить не удаётся, поскольку зарубежные компании не дают информации о числе бронирований. Но уже ясно, что речь идёт как минимум о нескольких сотнях миллионах рублей, так как «Инфлот» продавал дорогой продукт», — сообщила представитель РСТ.

По словам Байбородина, чтобы вернуть деньги за несостоявшийся круиз, туристам нужно либо войти в реестр требований кредиторов на стадии наблюдения, либо дождаться завершения стадии наблюдения и войти в реестр требований кредиторов в следующей стадии банкротства, если таковая будет введена. Также могут попытаться войти в реестр требований кредиторов те турагенты, которые вернули своим туристам деньги за тур из собственных средств.

«Турист вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Тем агентствам, которые деньги туристам не возвращали, не следует отстраняться от общения со своими клиентами: нужно оказывать им всяческое содействие, и, если они захотят войти в реестр требований кредиторов, предоставить все необходимые для этого документы», — заключил Байбородин.

Согласно приказу Ростуризма от 23 апреля 2021 года, у юрлица ООО «Инфлот круизы и путешествия» из сведений в Едином федеральном реестре туроператоров исключен международный выездной туризм в связи с неоплатой взносов в фонд персональной ответственности за 2020 год, а также не уплативших взнос в резервный фонд за 2021 год. Сейчас информации о туроператоре едином федеральном реестре нет.

Кроме того, объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» освободило компанию от финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора до 1 апреля 2022 года.

ООО «Инфлот круизы и путешествия» создан в 2003 году как подразделение Inflot Worldwide. Специализируется на морских круизах по всему миру. Туроператор был приоритетным партнером круизного холдинга Royal Caribbean Cruises LTD в России, странах СНГ и Грузии, имеет прямые контракты с Costa Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Сruises, SilverSea Cruises, Compagnie du Ponant, Crystal Cruises, Seabourn и SeaDream Yacht Club.

Генеральным директором компании является Игорь Древин, который ранее был совладельцем и гендиректором туроператора «Карлсон Туризм».