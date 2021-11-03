На вопрос журналистов, когда будет объявлено о продлении нерабочих дней в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом, представитель Кремля ответил: "Каких-либо решений на этот счет не принималось, указом президента установлен режим нерабочих дней до 7 ноября включительно. Если будут какие-то иные решения, сразу будем вас информировать".

Отвечая на уточняющий вопрос, планируются ли на этой неделе специальные встречи президента по теме борьбы с коронавирусом, Песков сказал: "Специальных каких-то мероприятий на этой неделе не запланировано. Правительственный штаб активно работает, регулярно заседает. Потом уже скоординированные и синхронизированные мнения докладываются президенту".

"На сегодня каких-либо решений не было (о продлении нерабочих дней — ИФ)", — повторил пресс-секретарь главы государства.