"Все рейсы, приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве 2 ноября, вылетели в пункт назначения. В 11.47 мск вылетел последний задержанный рейс из Тюмени (авиакомпания "Ютэйр") с 71 пассажиром на борту", — сообщила пресс-служба нижегородского авиаузла.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова работает в штатном режиме.

С полуночи 2 ноября нижегородский аэропорт как запасной из-за сильного тумана в столице принял 40 воздушных судов 12 авиакомпаний, следовавших в столицу из других городов России и ближнего зарубежья, 28 из них приземлились в течение часа. На бортах находилось более 5 тыс. пассажиров. Был организован прием воздушных судов, следовавших в Москву из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов. С пассажирами этих рейсов работали представители авиакомпаний.

Количество прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе стоянки, трапы и техника, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживались в порядке очереди. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов аэропорт обслужил рейсы из своего регулярного расписания.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что у нижегородского аэропорта всего шесть трапов, два оставили работать по расписанию, добавили два — на международный и внутренний рейсы.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, до представителей авиакомпаний доводились сведения о возможности высадки пассажиров из самолетов, но они сами принимали решение — высаживать, заправляться или ждать.

Нижегородские власти оказали пассажирам самолетов помощь в размещении в гостиницах и обеспечении горячим питанием.

СКР, прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку по данному факту.