"Органы власти внимательно анализируют ситуацию с заболеваемостью и госпитализацией людей, оценивают темпы вакцинации. Если принятых мер окажется недостаточно для снижения показателей по заболеваемости или сотрудники будут фиксировать нахождение в торговых центрах и других объектах людей без QR-кодов и документов, удостоверяющих личность, то будут вводиться дополнительные ограничения", — приводит пресс-служба полпредства слова Якушева.

Вопросы распространения новой коронавирусной инфекции на Урале обсуждались во время совещании с руководителями управлений Роспотребнадзора регионов и главными федеральными инспекторами в среду.

"ГФИ совместно с региональными органами власти и Роспотребнадзором поручено обеспечить строгий контроль за соблюдением действующих ограничительных мер", — говорится в сообщении.

Ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в настоящее время введены во всех регионах, уточняют в полпредстве. В частности, запрещена работа организаций общественного питания и проведение развлекательных мероприятий в ночное время (с 23:00 до 6:00). Кроме того, в регионах введена самоизоляция для невакцинированных граждан старше 60 лет и режим QR-кодов.