Вопросы распространения новой коронавирусной инфекции на Урале обсуждались во время совещании с руководителями управлений Роспотребнадзора регионов и главными федеральными инспекторами в среду.
"ГФИ совместно с региональными органами власти и Роспотребнадзором поручено обеспечить строгий контроль за соблюдением действующих ограничительных мер", — говорится в сообщении.
Ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в настоящее время введены во всех регионах, уточняют в полпредстве. В частности, запрещена работа организаций общественного питания и проведение развлекательных мероприятий в ночное время (с 23:00 до 6:00). Кроме того, в регионах введена самоизоляция для невакцинированных граждан старше 60 лет и режим QR-кодов.