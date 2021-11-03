"Сегодня бесплатный Wi-Fi есть в метро, на наземном транспорте, а также в поездах МЦК и МЦД. Автовокзалы стали очередным транспортным объектом, куда распространился этот популярный и уже привычный сервис", — привели в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В ведомстве уточнили, что Wi-Fi появился на автовокзалах "Центральный", "Саларьево", "Южные ворота" и "Северные ворота", а также автостанциях "Варшавская" и "Орехово". Им ежедневно пользуются около 40 тыс. человек.