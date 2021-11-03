"В период с марта 2020 года по октябрь 2021 года специалисты обработали больше 14 тыс. обращений от бизнеса из 20 отраслей экономики. Основная часть обратившихся представляла торговлю, бытовые услуги, общественное питание и туризм", — говорится в сообщении пресс-службы департамента со ссылкой на слова Пуртова.

Он добавил, что более 70% обращений, поступивших в центр, были учтены при формировании антикризисных решений по поддержке столичной экономики, общий объем которых составил около 100 млрд руб.

На сайте центра работает сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки граждан и предпринимателей.